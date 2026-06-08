6月7日、放送60年の演芸番組『笑点』（日本テレビ）が「テレビコメディパネル番組（週間）の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことを発表した。「番組公式Xでは6月4日から《笑点がついに…重大発表》と告知。ベテランの三遊亭好楽や三遊亭小遊三、座布団運びの山田隆夫の勇退や、24時間テレビのマラソンランナー発表など様々な憶測が飛び交っていました。結果、ギネス認定というおめでたい話題で、大いに盛り上がりま