「芳根京子の〈生〉旅」が登録者数100万人突破！記念特別動画とプレゼント企画を公開
東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が展開する人気YouTubeシリーズ「芳根京子の〈生〉旅」が、チャンネル登録者数100万人を突破した。これを記念し、特別動画の公開に加え、「〈生〉旅」オリジナルTシャツが当たるプレゼント企画を実施している。
■“ありのまま”の旅が多くのファンを魅了
「芳根京子の〈生〉旅」は、芳根京子さんがVlogカメラを片手に東日本各地を巡り、その土地の魅力や出会いを等身大で伝える旅動画シリーズだ。
移動中の何気ない会話や現地での率直なリアクションなど、編集で作り込み過ぎない自然体の映像表現が支持を集めてきた。2024年5月のチャンネル開設以来、累計再生数は5,000万回を突破し、「一緒に旅をしている気分になれる」「実際に行ってみたくなる」といった声が数多く寄せられている。
■登録者数100万人突破で記念動画を公開
100万人突破を記念して公開された「〈生〉旅YouTube登録者数100万人突破ありがとう記念特別篇！」では、芳根さん本人がファンへの感謝の気持ちを語っている。
芳根さんは、「100万人本当にありがとうございます。〈生〉旅楽しみにしてますって言ってくださる方が多くて、ありのままの姿をこんなにも多くの方に見ていただいているのが、恥ずかしさもありつつ、でもこのスタイルを変えることなく、今年も頑張っていきたいと思います。応援してくださる皆様のおかげで、2年間続けられましたし、このようにお祝いいただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも末永くよろしくお願いします！」とコメント。2年間続けてこられたことへの感謝と、今後への意気込みを語った。
■「〈生〉旅136連発」で旅の軌跡を振り返る
今回の特別企画の見どころのひとつが、「これまでの〈生〉旅！を集めただけの動画」である。
これまで各地で披露してきた「〈生〉旅」コールは合計136回。本動画では、それらをまとめて振り返ることができるほか、100万人突破にちなみ、100回目の「〈生〉旅」コールがどの場所だったのかを芳根さん自身が予想する企画も展開する。
青森、函館、長野、新潟、熱海・伊豆、秋田、福島、金沢、軽井沢・草津、盛岡、弘前、いわきなど、これまで訪れてきた旅先の思い出が凝縮された内容となっており、シリーズを見続けてきたファンにとっては感慨深い一本となりそうだ。
YouTube：https://www.youtube.com/@namatabi
TikTok：https://www.tiktok.com/@namatabi.tiktok
■オリジナルTシャツを100名にプレゼント
100万人突破を記念し、「〈生〉旅」オリジナルTシャツを100名にプレゼントするキャンペーンも実施する。さらに100枚のうち1枚には芳根京子さんの直筆サインが入る予定で、節目にふさわしい特別企画となっている。
応募期間：2026年5月28日(木) 動画公開後 〜 2026年6月10日(水) 23:59まで
※本期間内に有効な応募が完了したものに限る。
応募方法：「〈生〉旅YouTube登録者数100万人突破ありがとう記念特別篇！」内で案内する専用フォームより応募できる。
詳細は、以下の動画の概要欄を確認のこと。
〈生〉旅YouTube登録者数100万人突破ありがとう記念特別篇！
https://youtu.be/oLWzvxEG4Gc
■YouTubeファンダム形成でも高評価
「芳根京子の〈生〉旅」は、優れたYouTube活用施策を表彰する「YouTube Works Awards Japan 2026」において、今年新設された「Best Brand Fandom 部門」のファイナリストに選出された。同部門は、YouTubeをブランドの公式チャンネルとして活用し、消費者との継続的なコミュニケーションと相互作用を通じてブランドとの関係を強化し、ブランドファンダムを構築したキャンペーンを表彰する部門。
「芳根京子の〈生〉旅」は、JR東日本が展開する観光キャンペーンの魅力や列車旅の楽しさを、芳根京子さんの自然体な旅の様子を通じて発信してきたYouTubeプロジェクトだ。現地の魅力を“ありのまま”に伝えるライブ感のある映像表現と、継続的なコンテンツ配信を通じて、視聴者の皆さまとの接点を育んできた点が評価された。
URL：https://business.google.com/jp/ad-solutions/youtube-ads/works-awards/
企業が運営する観光プロモーション動画は数多く存在するが、「芳根京子の〈生〉旅」が支持を集めている理由は、旅先の情報だけでなく、芳根京子さん自身の素顔や感情がそのまま映し出されている点にある。100万人突破という数字は、単なる観光PRを超えた“ファンとの関係性”が築かれた証と言えるだろう。
今回公開された記念動画は、これまでの旅の軌跡を振り返る絶好の機会であり、長年の視聴者はもちろん、これからシリーズを見る人にとっても魅力を知る入口になりそうだ。
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■“ありのまま”の旅が多くのファンを魅了
「芳根京子の〈生〉旅」は、芳根京子さんがVlogカメラを片手に東日本各地を巡り、その土地の魅力や出会いを等身大で伝える旅動画シリーズだ。
■登録者数100万人突破で記念動画を公開
100万人突破を記念して公開された「〈生〉旅YouTube登録者数100万人突破ありがとう記念特別篇！」では、芳根さん本人がファンへの感謝の気持ちを語っている。
芳根さんは、「100万人本当にありがとうございます。〈生〉旅楽しみにしてますって言ってくださる方が多くて、ありのままの姿をこんなにも多くの方に見ていただいているのが、恥ずかしさもありつつ、でもこのスタイルを変えることなく、今年も頑張っていきたいと思います。応援してくださる皆様のおかげで、2年間続けられましたし、このようにお祝いいただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも末永くよろしくお願いします！」とコメント。2年間続けてこられたことへの感謝と、今後への意気込みを語った。
■「〈生〉旅136連発」で旅の軌跡を振り返る
今回の特別企画の見どころのひとつが、「これまでの〈生〉旅！を集めただけの動画」である。
これまで各地で披露してきた「〈生〉旅」コールは合計136回。本動画では、それらをまとめて振り返ることができるほか、100万人突破にちなみ、100回目の「〈生〉旅」コールがどの場所だったのかを芳根さん自身が予想する企画も展開する。
青森、函館、長野、新潟、熱海・伊豆、秋田、福島、金沢、軽井沢・草津、盛岡、弘前、いわきなど、これまで訪れてきた旅先の思い出が凝縮された内容となっており、シリーズを見続けてきたファンにとっては感慨深い一本となりそうだ。
YouTube：https://www.youtube.com/@namatabi
TikTok：https://www.tiktok.com/@namatabi.tiktok
■オリジナルTシャツを100名にプレゼント
100万人突破を記念し、「〈生〉旅」オリジナルTシャツを100名にプレゼントするキャンペーンも実施する。さらに100枚のうち1枚には芳根京子さんの直筆サインが入る予定で、節目にふさわしい特別企画となっている。
応募期間：2026年5月28日(木) 動画公開後 〜 2026年6月10日(水) 23:59まで
※本期間内に有効な応募が完了したものに限る。
応募方法：「〈生〉旅YouTube登録者数100万人突破ありがとう記念特別篇！」内で案内する専用フォームより応募できる。
詳細は、以下の動画の概要欄を確認のこと。
〈生〉旅YouTube登録者数100万人突破ありがとう記念特別篇！
https://youtu.be/oLWzvxEG4Gc
■YouTubeファンダム形成でも高評価
「芳根京子の〈生〉旅」は、優れたYouTube活用施策を表彰する「YouTube Works Awards Japan 2026」において、今年新設された「Best Brand Fandom 部門」のファイナリストに選出された。同部門は、YouTubeをブランドの公式チャンネルとして活用し、消費者との継続的なコミュニケーションと相互作用を通じてブランドとの関係を強化し、ブランドファンダムを構築したキャンペーンを表彰する部門。
「芳根京子の〈生〉旅」は、JR東日本が展開する観光キャンペーンの魅力や列車旅の楽しさを、芳根京子さんの自然体な旅の様子を通じて発信してきたYouTubeプロジェクトだ。現地の魅力を“ありのまま”に伝えるライブ感のある映像表現と、継続的なコンテンツ配信を通じて、視聴者の皆さまとの接点を育んできた点が評価された。
URL：https://business.google.com/jp/ad-solutions/youtube-ads/works-awards/
企業が運営する観光プロモーション動画は数多く存在するが、「芳根京子の〈生〉旅」が支持を集めている理由は、旅先の情報だけでなく、芳根京子さん自身の素顔や感情がそのまま映し出されている点にある。100万人突破という数字は、単なる観光PRを超えた“ファンとの関係性”が築かれた証と言えるだろう。
今回公開された記念動画は、これまでの旅の軌跡を振り返る絶好の機会であり、長年の視聴者はもちろん、これからシリーズを見る人にとっても魅力を知る入口になりそうだ。
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