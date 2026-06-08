楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、日本航空（JAL）のフライトと宿泊がセットになった「JAL楽パック」で6月8日から10日までセールを実施する。国内線全路線が対象となるものの、対象座席数には制限がある。旅行期間は6月9日出発分から10月31日帰着分まで。また、先着30枚限定で2名以上で利用できる1万円割引クーポンも配布する。