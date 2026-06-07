本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数2安打2打点1四球で、9-2の快勝に貢献した。豪快な11号2ランには、米地元局も言葉を失っていた。大谷は初回先頭の打席、二塁手の前に大きくバウンドするゴロを放った。一塁に自らセーフのジェスチャーをしながら駆け込むとこれが内野安打に。その後パヘスの2ランで生還した。更にドジャース打