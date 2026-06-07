「うな重」を実食、開発担当者が語る新商品への想い / 4K出力・PD100Wに対応する持ち運びやすいUSB-Cハブ【まとめ記事】
「海鮮の旨味を凝縮させた一杯！かいり「痛風ラーメン」 実食 ＆ 開発担当者が語る新商品への想い」で紹介した海鮮居酒屋「牡蠣海鮮かいり 吉祥寺店」では、平日限定ランチメニューに新たに「うな重」を追加した。そこで今回、実際に「うな重」を試食するとともに、開発担当者に新商品へのこだわりや想いについて話をうかがった。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚み12mmで4K映像出力・PD100W給電・高速データ転送をUSB-Cケーブル1本で実現する、軽量コンパクトな5-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCP53BK」を発売した。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、映像出力・給電・データ転送をまとめて利用できる5-in-1 USB-Cハブ。複数の機器やケーブルを個別に接続する手間を減らし、デスク周りをすっきり整理できる。
■手を置いたまま書ける！iPad専用極細スタイラスペン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、パームリジェクションと傾き検知機能を搭載し、約1.5mmの極細ペン先で自然な書き心地を実現したiPad専用充電式スタイラスペン「200-PEN041」を発売した。本製品はパームリジェクション機能を搭載しており、画面に手のひらが触れても誤作動を抑制する。紙に文字を書くような自然な姿勢で作業できるため、長時間のメモ取りやノート作成も快適だ。オンライン授業や会議のメモ、PDFへの書き込みなど、さまざまなシーンでストレスなく活用できる。
■iPad miniを身につけて持ち運べる！両手が使える腰巻きベルト式iPad miniケース
サンワサプライ株式会社は、長さ調整可能な腰ベルトで装着でき、iPad miniと小物を一緒に持ち運べる腰巻きベルト式ケース「PDA-TAB20」を6月下旬に発売予定。本製品は、iPad mini A17 Proおよび第1〜6世代に対応したウエストポーチ型ケース。iPad miniを収納したまま持ち運べるため、両手を空けて移動や作業が行える。さらに、ペンやメモ帳、小物、スマートフォンなどを収納できる4つのポケットを備え、接客業や物流・倉庫での検品作業、施設管理など、iPad miniを頻繁に使用するさまざまなビジネスシーンで活躍する。
■厚さ約12mmの薄型サイズ！4K出力・PD100Wに対応する持ち運びやすいUSB-Cハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚み12mmで4K映像出力・PD100W給電・高速データ転送をUSB-Cケーブル1本で実現する、軽量コンパクトな5-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCP53BK」を発売した。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、映像出力・給電・データ転送をまとめて利用できる5-in-1 USB-Cハブ。複数の機器やケーブルを個別に接続する手間を減らし、デスク周りをすっきり整理できる。
■牡蠣海幸かいり 吉祥寺店で、平日限定ランチ「うな重」を実食！開発担当者が語る新商品への想い
「海鮮の旨味を凝縮させた一杯！かいり「痛風ラーメン」 実食 ＆ 開発担当者が語る新商品への想い」で紹介した海鮮居酒屋「牡蠣海鮮かいり 吉祥寺店」では、平日限定ランチメニューに新たに「うな重」を追加した。そこで今回、実際に「うな重」を試食するとともに、開発担当者に新商品へのこだわりや想いについて話をうかがった。
■ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、軽量のフラット形状に静音ボタンを備えた、ニュアンスカラーのかわいい薄型Bluetoothマウスの新色として「400-MABT178DGY（ダークグレー）」「400-MABT178LB（ライトブルー）」を発売した。
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サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚み12mmで4K映像出力・PD100W給電・高速データ転送をUSB-Cケーブル1本で実現する、軽量コンパクトな5-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCP53BK」を発売した。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、映像出力・給電・データ転送をまとめて利用できる5-in-1 USB-Cハブ。複数の機器やケーブルを個別に接続する手間を減らし、デスク周りをすっきり整理できる。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、パームリジェクションと傾き検知機能を搭載し、約1.5mmの極細ペン先で自然な書き心地を実現したiPad専用充電式スタイラスペン「200-PEN041」を発売した。本製品はパームリジェクション機能を搭載しており、画面に手のひらが触れても誤作動を抑制する。紙に文字を書くような自然な姿勢で作業できるため、長時間のメモ取りやノート作成も快適だ。オンライン授業や会議のメモ、PDFへの書き込みなど、さまざまなシーンでストレスなく活用できる。
■iPad miniを身につけて持ち運べる！両手が使える腰巻きベルト式iPad miniケース
サンワサプライ株式会社は、長さ調整可能な腰ベルトで装着でき、iPad miniと小物を一緒に持ち運べる腰巻きベルト式ケース「PDA-TAB20」を6月下旬に発売予定。本製品は、iPad mini A17 Proおよび第1〜6世代に対応したウエストポーチ型ケース。iPad miniを収納したまま持ち運べるため、両手を空けて移動や作業が行える。さらに、ペンやメモ帳、小物、スマートフォンなどを収納できる4つのポケットを備え、接客業や物流・倉庫での検品作業、施設管理など、iPad miniを頻繁に使用するさまざまなビジネスシーンで活躍する。
■厚さ約12mmの薄型サイズ！4K出力・PD100Wに対応する持ち運びやすいUSB-Cハブ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、厚み12mmで4K映像出力・PD100W給電・高速データ転送をUSB-Cケーブル1本で実現する、軽量コンパクトな5-in-1 USB-Cハブ「400-HUBCP53BK」を発売した。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、映像出力・給電・データ転送をまとめて利用できる5-in-1 USB-Cハブ。複数の機器やケーブルを個別に接続する手間を減らし、デスク周りをすっきり整理できる。
■牡蠣海幸かいり 吉祥寺店で、平日限定ランチ「うな重」を実食！開発担当者が語る新商品への想い
「海鮮の旨味を凝縮させた一杯！かいり「痛風ラーメン」 実食 ＆ 開発担当者が語る新商品への想い」で紹介した海鮮居酒屋「牡蠣海鮮かいり 吉祥寺店」では、平日限定ランチメニューに新たに「うな重」を追加した。そこで今回、実際に「うな重」を試食するとともに、開発担当者に新商品へのこだわりや想いについて話をうかがった。
■ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、軽量のフラット形状に静音ボタンを備えた、ニュアンスカラーのかわいい薄型Bluetoothマウスの新色として「400-MABT178DGY（ダークグレー）」「400-MABT178LB（ライトブルー）」を発売した。
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