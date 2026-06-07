6月6日、バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）が放送された。同番組のレギュラーメンバーであるお笑い芸人の丸山礼が登場したのだが、彼女の近影に驚きが広がっている。「丸山さんは、同番組に2024年4月からレギュラーとして加入しました。スタジオでのトーク出演なども多いものの、トレンド情報や旅行などのロケ企画に多数参加しています。同日もスタジオだけではなく、参加したロケのVTRもオンエアされていました」（テ