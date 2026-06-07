6月6日、バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）が放送された。同番組のレギュラーメンバーであるお笑い芸人の丸山礼が登場したのだが、彼女の近影に驚きが広がっている。

「丸山さんは、同番組に2024年4月からレギュラーとして加入しました。スタジオでのトーク出演なども多いものの、トレンド情報や旅行などのロケ企画に多数参加しています。同日もスタジオだけではなく、参加したロケのVTRもオンエアされていました」（テレビ局関係者）

同日には、『なんじゃこりゃ〜！こんなの初めて、超バズり系トレンドスイーツ』と題した企画をオンエア。丸山もロケに参加し、台湾から上陸した進化系メロンパンや新大久保で大流行しているものまで、様々なバズり系スイーツを紹介した。

しかし、そのVTRに映る丸山の様子に視聴者は驚愕。Xでは、彼女の変化に驚く声が寄せられていたのだ。

《ブランチ観てるけど、丸山礼って痩せたよね？》

《丸山礼ちゃん激ヤセしててビックリ》

丸山の“激痩せ“ぶりに二度見する視聴者が続出。すっきりした丸山の姿に衝撃を受けたようだ。

「ロケに参加した丸山さんは、ブルーのTシャツとデニムを着用し、黒のキャミソールを合わせた可愛らしい衣装で登場。次々と出てくる斬新なスイーツに驚きながらも自然体な丸山さんが映っていました。

しかし、以前よりも顔や首周りがすっきりした印象が強めに。Tシャツから出る腕もほっそりしていたのです」（前出・テレビ局関係者）

2013年、ワタナベエンターテインメントのオーディションで最優秀賞を受賞したことをきっかけに芸能活動を開始した丸山。芸歴0ヶ月で情報番組『PON！』の曜日レギュラーに抜擢されるなど、お笑い芸人として“エリート街道”を歩んできた。しかしここ近年は、その活躍の場が広がってきたと芸能プロ関係者は指摘する。

「2023年1月には、NHK夜ドラ『ワタシってサバサバしてるから』の主演に抜擢。女優としての活動をスタートしました。その後、2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、2026年のNHK連続テレビ小説『風、薫る』にも出演。大作へのオファーが止まりません。女優としての実力も積み上げると同時に、美貌のアップデートへの意識も向上していったのかもしれませんね」

女優・丸山礼としての魅力が、滲み出始めているようだ。