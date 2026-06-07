KO1KEYZ（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界 日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のFINALが、6月6日13時30分より日本テレビ系列全国ネットで生放送、ならびにLemino、Mnet Plusで生配信された。 番組内では最終順位発表式が行われ、日韓同時デビューを果たす12人が決定した。【写真】『PRODUCE 101 JAPAN 新世