7日の県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、南部では夜にかけて非常に激しい雨が降るおそれがあります。低い土地の浸水や河川の増水に、十分注意してください。前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響により、7日の県内は南部を中心に大気の状態が非常に不安定となっています。南部では7日夜のはじめ頃にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。1時間に予想される雨の量はいずれも多いと