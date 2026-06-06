《子供の顔にケーキを押し付けてる動画。何が面白いの??涙出てきた。大事にしなよ》6月5日、女優の片岡凛が、冒頭の言葉をXに投稿。片岡は、NHK連続テレビ小説『虎に翼』、TBS日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』、『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）など、話題作に多数、出演する若手女優だ。さらに同日、漫画家の倉田真由美氏もXに《子供に限らず人や動物を悲しませたりひどく驚かせたりして笑う動画大嫌い。面白い