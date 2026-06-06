《子供の顔にケーキを押し付けてる動画。何が面白いの??涙出てきた。大事にしなよ》

6月5日、女優の片岡凛が、冒頭の言葉をXに投稿。片岡は、NHK連続テレビ小説『虎に翼』、TBS日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』、『パンダより恋が苦手な私たち』（日本テレビ系）など、話題作に多数、出演する若手女優だ。さらに同日、漫画家の倉田真由美氏もXに《子供に限らず人や動物を悲しませたりひどく驚かせたりして笑う動画大嫌い。面白いと思う人の神経を疑う》と投稿した。

2人がともに憤りと悲しみを覚えた原因は、TikTokに投稿された動画だった。

「《HAPPY BIRTHDAY》とデコレーションされた壁を背に、1歳とされる男の子がテーブルの前に座っているところから始まります。目の前にはホールのバースデーケーキが置かれているのですが、母親と思われる女性が『ごめん』と笑いながら、男の子の後頭部を押さえつけ、顔面にケーキを何度も顔に押しつける様子が映っていました。

顔中が生クリームだらけになった男の子は大泣きしましたが、周囲の大人たちは止めることもなく、笑い声や『ドリフや』などと言ってはやし立てる声が収録されていました」（ネット担当記者）

投稿者は、この動画をすでに削除しているが、SNSでたちまち拡散された。Xでは

《顔面ケーキもう見たくないから流さないでくれ。可哀想で見てられん》

《顔面ケーキの動画、ほんとに嫌悪感。吐き気する》

など、批判の声が殺到する事態となった。

「虐待といわれてもおかしくない案件で、警察に通報したという書き込みもあります。捜査当局が動く可能性も高いです」（社会部記者）

片岡や倉田ら、有名人まで批判の声をあげた今回の動画。SNS受けするためにノリでやったのかもしれないが、決して許されるものではない。