サッカーワールドカップ北中米大会の開幕まであと６日！中区の住吉神社では応援巫女が登場しました！ 木庭 行人記者「住吉神社にやってきました。それではお願いいたします」 巫女「頑張れ日本！」 １１日、いよいよ開幕を迎えるサッカーワールドカップ。勝負事の神社として知られる住吉神社ではワールドカップ応援巫女が姿を現しました。 大会の期間中にお守りを購入した人は「応援の鈴祓