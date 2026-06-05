6月4日、「女性自身」が俳優の今井翼の“気になる姿”が目撃されていると報道した。「5月7日に放送された『THE突破ファイル』（日本テレビ系）の2時間スペシャルに刑事役として出演した際、今井さんが“疲労困憊”状態で現場入り。辛そうな様子から急遽別撮りにし、スタッフが抱えたiPadにセリフを表示して見せながら進行したようです。周囲は、今井さんが無理をしているのではないかと心配していると報じました」（芸能担当記者