サンワサプライ株式会社は、接続部が外れにくいラッチ機構を備えた抜け止め光ファイバHDMIケーブル「KM-HD20-PFB○Lシリーズ」を発売した。本シリーズは、10mから30mまでの長距離でも信号劣化の少ない安定した伝送を可能にする光ファイバ採用のHDMIケーブル。コネクタ部分に抜け止めラッチロックを搭載しており、機器移動・振動・ケーブル自重による不意の抜けや接触不良を防ぐ。高画質、高音質音声で、会議室、デジタルサイネージ