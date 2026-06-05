＜ヨネックスレディス初日◇5日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、初優勝を狙う27歳・常文恵、ルーキーのジ・ユアイ（中国）が3アンダー・首位に並んでいる。【写真】風になびく六車日那乃のポニテ1打差3位タイに三ヶ島かな、森田遥、川岸史果、小林光希、平塚新夢、加藤麗奈、福山恵梨。2打差10位タイには木戸愛、六車日那乃、新