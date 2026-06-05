5日（金）は、日本の南にのびる梅雨前線や低気圧の影響で、近畿では朝のうちを中心に雨が降る見込みです。また、関東や東北の太平洋側では、湿った北東風の影響で雲の多い空模様となり、帰宅時間帯には東北の太平洋側の一部でにわか雨の可能性があります。九州や東日本の日本海側、北海道ではおおむね晴れるでしょう。最高気温は、西日本から東日本の日本海側では30度近くまで、北海道では25度前後まで上がるところがあり、平年よ