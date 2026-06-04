ニュアンスカラーが可愛い！薄型Bluetoothマウス、2つの新色を発売
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、軽量のフラット形状に静音ボタンを備えた、ニュアンスカラーのかわいい薄型Bluetoothマウスの新色として「400-MABT178DGY（ダークグレー）」「400-MABT178LB（ライトブルー）」を発売した。
■人気シリーズに新色2色が追加
かわいらしい丸みのあるフォルムと、大人っぽいスモーキーカラーで人気の薄型Bluetoothマウスに、新色が加わった。従来のブルーグリーン、グレー、ピンクに加え、落ち着いた印象のダークグレー「400-MABT178DGY」と、爽やかな印象のライトブルー「400-MABT178LB」を追加。気分やデスク周りの雰囲気に合わせて、より自分らしいカラーを選べる。
■薄くて軽い、持ち歩きたくなるフラット形状
約62.7gの軽量ボディと、約3.09cmの薄型フォルムで、バッグやポーチにすっきり収まるBluetoothマウス。自宅やオフィスはもちろん、カフェ、出張先、学校などへの持ち運びにも便利。フラットでやさしい印象のデザインは、仕事用のデスクにもプライベート空間にもなじみやすく、毎日使いたくなる一台だ。
■Type-C充電式で、乾電池交換が不要
乾電池交換が不要なUSB Type-C充電式を採用している。高速充電にも対応しており、従来品の3分の1の充電時間（約50分）となっている。また、充電しながらの使用も可能だ。
■Bluetooth接続で3台マルチペアリング
Bluetooth接続に対応し、最大3台の機器を切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載している。ノートパソコン、タブレット、別のパソコンなどを使い分ける場合も、裏面のボタンでスムーズに切り替え可能だ。
■静音ボタンで、場所を選ばず使いやすい
左右クリックボタンとホイールボタンには静音ボタンを採用している。クリック音が気になりにくいため、オフィス、図書館、カフェ、オンライン会議中など、周囲に配慮したいシーンでも使いやすい仕様だ。
■かわいい薄型Bluetoothマウス「400-MABT178DGY（ダークグレー）」
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■薄くて軽い、持ち歩きたくなるフラット形状
約62.7gの軽量ボディと、約3.09cmの薄型フォルムで、バッグやポーチにすっきり収まるBluetoothマウス。自宅やオフィスはもちろん、カフェ、出張先、学校などへの持ち運びにも便利。フラットでやさしい印象のデザインは、仕事用のデスクにもプライベート空間にもなじみやすく、毎日使いたくなる一台だ。
■Type-C充電式で、乾電池交換が不要
乾電池交換が不要なUSB Type-C充電式を採用している。高速充電にも対応しており、従来品の3分の1の充電時間（約50分）となっている。また、充電しながらの使用も可能だ。
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■静音ボタンで、場所を選ばず使いやすい
左右クリックボタンとホイールボタンには静音ボタンを採用している。クリック音が気になりにくいため、オフィス、図書館、カフェ、オンライン会議中など、周囲に配慮したいシーンでも使いやすい仕様だ。
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