6月2日、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして不同意性交などの罪に問われている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー、斉藤慎二被告の第5回公判が東京地裁で開かれた。そこでの発言が物議を醸している。「この日、一連の裁判で初めて被告人質問がおこなわれ、斉藤被告は上下黒のスーツに紺色のネクタイという姿で出廷しました。被告人質問は3時間半にわたり、当時の様子について、斉藤被告の口から詳細に語ら