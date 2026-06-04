6月3日、元AKB48で女優の前田敦子が、都内でおこなわれた韓国映画『サヨナラの引力』のジャパンプレミアに登壇。同作は韓国で大ヒット中の恋愛映画だが、前田は韓国映画に詳しいことからゲストに招かれており、そのビジュアルが注目を集めている。「前田さんは、この日のイベントに登壇した主人公を演じるク・ギョファンさんにプレゼンターとして花束を渡したあと、映画の感想や、映画に絡めた自身のエピソードなどを披露してい