6月3日、元AKB48で女優の前田敦子が、都内でおこなわれた韓国映画『サヨナラの引力』のジャパンプレミアに登壇。同作は韓国で大ヒット中の恋愛映画だが、前田は韓国映画に詳しいことからゲストに招かれており、そのビジュアルが注目を集めている。

「前田さんは、この日のイベントに登壇した主人公を演じるク・ギョファンさんにプレゼンターとして花束を渡したあと、映画の感想や、映画に絡めた自身のエピソードなどを披露していました。美しいデコルテがあらわとなった白いトップスに黒髪のロングヘアで大人っぽい雰囲気を漂わせていましたが、全体的に顔回りがすっきりした印象だったこともあり、別人級のビジュ変だと話題となっています」（スポーツ紙記者）

前田の登壇を伝えるニュースが公開されると、その姿を称賛する声とともに、X上では

《顔だけでニュースの内容入ってこない》

《ちょまって、え、あっちゃんだよな？？？》

などの驚きの声が寄せられる事態となっている。

芸能ジャーナリストが語る。

「現在34歳となった前田さんですが、ここ数年は頬まわりがシャープになったともっぱらの評判です。過去には『大事な撮影がある3日前に、食事制限をする』と明かすなど、仕事の状況によって食事制限を取り入れたりもしている前田さんですが、近年は美容にもかなり力を入れている様子。2023年の『美的.com』のインタビューでは《30代になってから、美容へのアプローチががらりと変わりました。以前はメイクで隠せばOKだったものが、今はそうはいかない》と語っています。

具体的には日々のスキンケアに加え、毎朝のマスクと美顔器は欠かさないようで《これで顔がトーンアップして、頬の位置がギュッと上がり、目の大きさも全然変わる！》と明かしてもいます。こうした日々の努力の賜物なのでしょう」

AKB48の“不動のセンター”時代より「今のほうがキレイ」の声も聞かれる前田。今年2月に発売した写真集ではその大胆露出ぶりも話題となったように、1児の母となった今も美の追求には余念がなさそうだ。