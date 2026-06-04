6月4日、牛丼チェーン店「吉野家」が夏季限定商品「麦とろ牛皿御膳」の販売を開始。それにともない、アンバサダーを務める木村拓哉が新CMに出演し、豪快な食べっぷりを見せた。この商品は、夏の定番商品として11周年を迎えるという。さっぱりとした味わいで、暑い夏でも食欲をそそる人気商品だ。「CMでは、木村さんが吉野家の店内に座り、麦とろ牛皿御膳が提供されるところからスタートします。麦とろを豪快にご飯にかけ、勢い