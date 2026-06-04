6月4日、牛丼チェーン店「吉野家」が夏季限定商品「麦とろ牛皿御膳」の販売を開始。それにともない、アンバサダーを務める木村拓哉が新CMに出演し、豪快な食べっぷりを見せた。

この商品は、夏の定番商品として11周年を迎えるという。さっぱりとした味わいで、暑い夏でも食欲をそそる人気商品だ。

「CMでは、木村さんが吉野家の店内に座り、麦とろ牛皿御膳が提供されるところからスタートします。麦とろを豪快にご飯にかけ、勢いよくかき込む木村さんが映っています。最後には水を飲み干し、満足げな表情を浮かべ、人気商品のおいしさを存分に表現しています」（芸能プロ関係者）

見ている側も、いますぐにでも食べたくなるような爆食ぶりだ。しかしXでは、木村の姿にこんな声があがっていた。

《キムタクってとろろご飯嫌いじゃなかったっけ?》

《とろろ克服したの?》

木村が、とろろを食べていること自体に驚く声が聞かれたのだ。じつは木村はかつて、とろろ嫌いを公言していたことがあると、前出の芸能プロ関係者が語る。

「バラエティ番組『とんねるずのみなさんのおかげでした』（フジテレビ系）の人気企画『食わず嫌い王決定戦』に、2003年、木村さんが出演したときのことです。出演したゲストの嫌いな食材を当てる、という内容でしたが、そこで、木村さんが『山かけごはん』が嫌いであることが判明したのです。それ以降、ファンの間では木村さんはととろが苦手、という認識が広がったため、今回の豪快な食べっぷりが驚かれたのです」

しかし最近の木村は、とろろを食べる場面をほかでも見せている。

「木村さんのYoutubeチャンネルで、2026年4月に太田光さんとの散歩動画が公開されたことがあります。その際、2人でお蕎麦屋さんに入り、木村さんは自ら『卵とろろそば』を注文しました。『やばい、本当にやばい』と、おいしさに感動しながら味わっていました。そんな様子を見ると、いまでは克服しているようにも見えます。歳を重ね、食の好みも変わってきたのかもしれません」（同前）

昔は苦手だった食べものが、気がつけば好物になっていた、というのはよくある話だ。