6月1日、タレントでモデルのゆきぽよが自身のInstagramを更新。宮古島旅行中の水着ショットとすっぴん姿を披露し、その変わらぬ美貌と抜群のスタイルに注目が集まっている。ゆきぽよは《2日目からはすっぴんで》とコメントを添え、3枚の写真を投稿した。宮古島の透き通る海を背景に撮影されたショットでは、夏らしい爽やかな雰囲気を漂わせている。「特に1枚目の写真は顔をあえて写さず、上半身から腰回りにかけてを大胆に切り