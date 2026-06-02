山形市の千歳山に近い住宅地でクマの目撃情報が相次ぎ、市が注意を呼びかけています。山形市によりますと、2日午後2時15分ごろ、松波1丁目の路上でクマ1頭が目撃されました。現場は千歳稲荷神社参道前トイレから東に約300mの地点です。その3分後の午後2時18分ごろにも、別の人が同じく参道前トイレから東に約200mの路上でクマ1頭を目撃しました。市は鳥獣被害対策課が周辺の巡回パトロールを行いましたが、クマの姿は確認で