ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年6月2日(火)より関西国際空港第1ターミナルに国内空港初出店となる常設オフィシャルショップ「ユニバーサル・スタジオ・ストア 関西国際空港店」をオープンしました。関西国際空港第1ターミナル(T1)リノベーションの最終段階「フェーズ4」で整備した国際線新商業エリアに登場したこのショップでは、パークの魅力を世界へ発信します。世界的人気を誇るパークの仲間たちのグッズが勢ぞろい