全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高円寺の音楽喫茶店『名曲喫茶ネルケン』です。完璧な音響空間とネルドリップ！名曲に没入する今年で74年。戦後10年の1955年、「これからはヨーロッパの文化芸術を楽しむ時代だ」と、今も店に立つマダム・鈴木冨美子さんのご主人が始めた。建物は宮大工に依頼したヨーロッパ建築。土台は石が敷き詰められ、天井が高く、壁には意図的