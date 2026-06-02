高円寺で74年。音楽ホールのような響きに包まれて、手縫いネルドリップのコーヒーを味わう

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高円寺の音楽喫茶店『名曲喫茶 ネルケン』です。

完璧な音響空間とネルドリップ！名曲に没入する

今年で74年。戦後10年の1955年、「これからはヨーロッパの文化芸術を楽しむ時代だ」と、今も店に立つマダム・鈴木冨美子さんのご主人が始めた。

建物は宮大工に依頼したヨーロッパ建築。土台は石が敷き詰められ、天井が高く、壁には意図的な凸凹がある。音がこもらず、響きがよくなるための設計という。その日流していただいたのはベートーベンのピアノソナタ。みずみずしい音が、上から降ってくるように響く。音楽ホールにいるかのよう。

常連さんはレコード好きが多く、4000枚以上のコレクションも。オブジェのような木のパーテンションで仕切られた、赤いモケット張りの座席も実に落ち着く。

コーヒーはマダム手縫いのネルを使うドリップだ。焙煎もブレンドもネルケン専用で、なめらかでほのかに甘い深煎り。

ブレンドコーヒー580円、ジャムトースト380円

『名曲喫茶 ネルケン』（左）ブレンドコーヒー 580円 （右）ジャムトースト 380円 各座席とも心静かにクラシック音楽を楽しめる

コーヒーをいただきながら、音楽に没入していく。海外から帰国のたびに訪れるなど、さまざまな人の大切な場所になっている。

『名曲喫茶 ネルケン』天井が高い壁面には絵画がかかる

高円寺『名曲喫茶 ネルケン』

［店名］『名曲喫茶 ネルケン』

［住所］東京都杉並区高円寺南3-56-7

［電話］03-3311-2637

［営業時間］11時〜18時

［休日］水

［交通］JR中央線ほか高円寺駅南口から徒歩4分

撮影／大西陽、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、クリームソーダの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『名曲喫茶 ネルケン』の「ブレンドコーヒー」「ジャムトースト」がコレ！コーヒーをいただきながら音楽に没入できる（7枚）