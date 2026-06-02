AIテクノロジーの発達によりさまざまなタスクをAIが実行できるようになり、企業は人間の従業員をAIシステムに置き換えようと躍起になっています。哲学やテクノロジーに関するブログを書いているオーウェン・マクグラン氏が、AIによる人員削減がもたらす社会経済の問題を「死んだ経済理論」と名付け、起こり得る問題について指摘しました。[2603.20617] The AI Layoff Traphttps://arxiv.org/abs/2603.20617The Dead Economy Theory