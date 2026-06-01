全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マジャ チワリンスカ] 2 - 0 [ディアヌ パリ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第9日がフランス パリで行われ、女子シングルス4回戦で、マジャ チワリンスカとディアヌ パリが対戦した。 第1セットはマジャ チワリンスカが6-3で先取。第2セットもマジャ チワリンス