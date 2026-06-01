福山市は、川口東放課後児童クラブの個人情報が載った緊急時対応調査票を紛失したと発表しました。53人分の児童の名前や、かかりつけの病院、保護者の電話番号などが記載されていて、第3者への情報漏洩の可能性は調査中としています。【2026年6月1日 放送】