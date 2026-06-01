6月に入った1日、山形県内では22の観測地点のうち16地点で気温が30度以上の真夏日を記録しました。この暑さは2日も続く見込みで、熱中症への注意が必要です。山形地方気象台によりますと、1日の県内は高気圧に覆われ、各地で青空が広がりました。午後3時現在の各地の最高気温は山形で33.6℃、米沢で33.3℃、新庄で31.9℃、鶴岡で30.1℃など、22の観測地点のうち16地点で30度以上の真夏日となりました。また、15地点で、ことしの最