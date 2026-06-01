1979年に発売されたロッテ（東京都新宿区）のロングセラーブランド「パイの実」が、初めてアニメ化されることが6月1日、わかりました。タイトルは「パイの実おしの森へようこそ！」で、6月4日に公式YouTubeチャンネルで公開されます。【画像】ヤバっ！「4コマ漫画」もかわいい！おいしそうなコラボメニューも！「パイの実」ではこれまでに、パッケージや絵本で親しまれてきた「パイの実の森」の世界観を、現代の“推し活”カ