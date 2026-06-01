1979年に発売されたロッテ（東京都新宿区）のロングセラーブランド「パイの実」が、初めてアニメ化されることが6月1日、わかりました。タイトルは「パイの実おしの森へようこそ！」で、6月4日に公式YouTubeチャンネルで公開されます。

【画像】ヤバっ！ 「4コマ漫画」もかわいい！ おいしそうなコラボメニューも！

「パイの実」ではこれまでに、パッケージや絵本で親しまれてきた「パイの実の森」の世界観を、現代の“推し活”カルチャーと掛け合わせてさらに進化させた取り組み「パイの実おしの森プロジェクト」を実施してきました。第1弾では、「おしの森」を舞台にした4コマ漫画全64話の掲載をはじめ、商品パッケージやグッズ、LINEスタンプなどを展開。

今回のアニメはプロジェクトの第2弾として製作。「おしの森」を舞台に、主人公・リスの「パイル」や、同じくリスの「ロクシー」ら愛すべきキャラクターたちの姿が描かれます。アニメは「ドラえもん」や「クレヨンしんちゃん」（ともにテレビ朝日系）など人気作品を数多く手掛けるシンエイ動画と豪華クリエイター陣がタッグを組み、パイルは、「クレヨンしんちゃん」の主人公・野原しんのすけ役で知られる小林由美子さん、ロクシーは「HUGっと！プリキュア」のキュアエール役でも知られる引坂理絵さんがそれぞれ務めます。

さらに、クマの「クママ」役で田島章寛さん、アライグマの「アライさん」役で木目田俊さん、ネコの「ネミー」役で集貝はなさん、キツネの「キツねえさん」役で大井麻利衣さん、スカンクの「ボス」役で葉山翔太さん、ウサギの「サギちゃん」役で本泉莉奈さん、カメの「チョーロー」役で越後屋コースケさん、リスの「ドングリーナ」役で松田颯水さん、ウサギの「タンテイ」役で田所陽向さんも出演します。

同社は、アニメ化について「近年、生活者が商品に求める価値は『おいしさ』だけではなく、共感や応援といった情緒的な体験へと広がっています。特に現代の推し活は、自分の気持ちや理想を代弁する『自己表現の手段』へと進化しており、お菓子にも味わうだけではなく、世界観を通じて自分を表現する楽しみ方が広がりつつあると考えています」といい、「実際にSNS上でも、リスの名前やパッケージの世界観を知りたいという声が寄せられており、単なるお菓子を超えた物語とのつながりを感じてくださっているのではないかと受け止めています」とコメント。

続けて、「（『パイの実』が）日本国内で8割を超える高い認知率を持つブランドだからこそ、キャラクターへの愛着を高め、彼らが生活者の『推し』として語られる存在になることで、より深く愛され、推したくなるブランドへ進化できると考えました。そこで今回、長年パッケージで親しまれてきたキャラクターに名前と声、新たな物語を吹き込み、アニメーションとして『パイの実の森』の世界を鮮やかに広げます。個性豊かなキャラクターたちを通じて、食べる時間が少し楽しくなる、誰かに話したくなる新しいブランド体験を届けていきます。本プロジェクトは、48年目を迎える『パイの実』を、単なる“食べるお菓子”から、日常に寄り添い“推したくなるブランドIP”へと進化させる新たな挑戦です」と意気込みも寄せています。

また、「パイの実おしの森プロジェクト」では、アニメ公開を起点に、視聴体験・音楽・グッズなど複数の接点で世界観に触れられる企画「パイの実沼化計画」も始動。アニメで使用される楽曲「パイしか勝たん！推しの森活」の歌唱と作詞は子ども向けバラエティー番組「おはスタ」（テレビ東京系）で「おはキッズ」として活動した俳優の安保心結さんが担当。作・編曲は、「トロピカル〜ジュ！プリキュア」（ABCテレビ・テレビ朝日系）の主題歌などを手掛けた作曲家・編曲家の馬瀬みさきさんが務めます。

同日から「カラオケパセラ」の対象店舗で、アニメ「パイの実」の世界観を店内で楽しめる体験型コラボの展開とコラボメニューが販売されるなどします。