山形県の中山町と河北町の選挙管理委員会は1日、任期満了に伴う町長選挙をそれぞれ来年1月12日と1月19日に告示すると発表しました。中山町選挙管理委員会によりますと、来年1月24日の任期満了に伴う中山町長選挙は1月12日告示、17日に投開票を行うということです。また、河北町選挙管理委員会によりますと来年2月4日の任期満了に伴う河北町長選挙は1月19日告示、24日に投開票が行われます。両町長選挙に関して、今のところ立候補を