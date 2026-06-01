5月31日、堤真一が主演を務める日曜劇場『GIFT』（TBS系）の第8話が放送された。クライマックスに差しかかるが、山田裕貴に関する“不穏なシーン”がSNSをざわつかせている（※この先、ストーリーのネタバレ含む）。『GIFT』は、堤演じる天才的な頭脳を持つ物理学者の主人公・伍鉄文人が、車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出合い、チームに立ちはだかる難問を解消しながら、自らが抱える問題とも向き合っていく物