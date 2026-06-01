5月31日に放送されたNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の、あるセリフが注目を集めている。第21話のタイトルは「風雲！竹田城」。織田信長（小栗旬）に播磨攻略を任された羽柴秀吉（池松壮亮）は、姫路城で城代の小寺官兵衛（倉悠貴）と面会。官兵衛は播磨の国衆を次々と織田方につけ、軍師としての才覚をみせつける。さらに西へ兵を進めるため、銀山が必要だという竹中半兵衛（菅田将暉）の進言により、小一郎（仲野太賀）は秀吉