テルモが軟調推移。１日、同社が販売する胸部ステントグラフトシステム「ＲｅｌａｙＰｒｏ（リレープロ）」について、一部品種の自主回収を実施すると発表。これを嫌気した売りがかさんだ。製品の使用などにより重篤な健康被害または死亡が発生する可能性がある場合に分類される「クラス１」での自主回収となる。胸部大動脈の疾患を血管内から治療するための医療機器で、ステントグラフト本体を病変部に送達するためのデリ