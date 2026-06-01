5月31日、元日向坂46で女優の影山優佳がInstagramを更新し、《ワールドカップ前最後の親善試合という大切な一戦、日本はアイスランドに勝利をおさめました》と、国立競技場でおこなわれた「キリンチャレンジカップ2026」アイスランド戦の観戦を報告した。現地での観戦が好意的に受け止められるなか、そのコーディネートが話題となっている。「影山さんは、日本代表のユニフォームを身につけて客席から試合を観戦している姿など、