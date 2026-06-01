5月31日、元日向坂46で女優の影山優佳がInstagramを更新し、《ワールドカップ前最後の親善試合という大切な一戦、日本はアイスランドに勝利をおさめました》と、国立競技場でおこなわれた「キリンチャレンジカップ2026」アイスランド戦の観戦を報告した。現地での観戦が好意的に受け止められるなか、そのコーディネートが話題となっている。

「影山さんは、日本代表のユニフォームを身につけて客席から試合を観戦している姿など、複数枚の写真を投稿しました。このユニフォームは、5月26日に復刻発売された1993年の代表デザインを忠実に再現したもの。影山さんは、ミニスカートにこの復刻ユニフォームをあわせており、着こなしがオシャレだと好評ですね」（スポーツ紙記者）

X上では、この “ミニスカユニフォーム姿 ”に《こんなに可愛く着こなす人はいなかったかもね》など称賛の声が見られる。

影山は、5歳から地元のチームでサッカーを始め、小学校卒業まで男子に混じってプレーするなど、サッカー愛が強い。サッカー4級審判員の資格も所有している。

「2022年に開催されたカタールW杯では、ABEMAとテレビ朝日で放映された数多くの試合中継にゲスト出演しました。中継では、試合展開やスコアなどを的中させ、解説者並みの的確コメントに絶賛が集まりました。その知識は、元日本代表の内田篤人（あつと）さんが『僕よりサッカーに詳しい』と舌を巻くほどです」（芸能記者）

カタールW杯以降、影山の解説は初心者にもわかりやすいと支持され、日本代表戦やJリーグ関連のイベントなどサッカー関連の仕事が増えている。

「6月11日から始まる北中米W杯では、コカ・コーラのアンバサダーに就任しており、大会前からすでにメディア露出が多くなっています。本大会でも “神解説” が期待されています」（同前）

今回も “勝利の女神” となるのか注目したい――。