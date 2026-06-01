酒の入った樽を最上川に流し、水難事故防止などを願う伝統の「金比羅樽流し」が1日、中山町で行われました。全国的な起源は江戸時代までさかのぼる「金比羅樽流し」は、酒の入った樽を川に流して水難事故防止などを祈願する民俗行事です。県内では中山町の川向地区だけ、この風習が残っていると言われています。初めに雄大な最上川にかかる長崎大橋近くで神事が執り行われ、地元の保存会や地域住民らおよそ60人が出席しました。流