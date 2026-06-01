■I.米国株式市場●1.NYダウの推移1）5/28、NYダウ+24ドル高、50,668ドル2）5/29、NYダウ+363ドル高、51,032ドル【前回は】相場展望5月28日号米国株: イラン和平の期待が強く株高だか、原油市場は「懐疑的」日本株: イラン攻撃以降、日経平均はNYダウと比べ、「はしゃぎすぎ」●2.米国株: 米国・イラン「停戦一時交渉の最終判断」に期待して米国株上昇1）トランプ氏の米国・イラン合意への「最終判断」に期待した買いで