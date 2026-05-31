私はサユミ。年中の息子カイが性犯罪の加害者にも被害者にもならないよう、幼少期からの性教育をはじめるべきなのか夫のユウトに相談してみました。しかし夫は、「早すぎる」「ネットで勝手に覚えるもの」と気のない返事。そこで私はまず自分で行動を起こすべく、経験豊富なママ友に相談し、カイに知識を伝えようと決意しました。正しい知識がないままネットの情報に触れて、女性を「評価する対象」として見はじめている証拠なのか