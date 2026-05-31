らそんぶるが、新曲「素直になれたら」を6月10日に配信リリースすることを発表。ジャケット写真が公開されるとともに楽曲のPre-save / Pre-add受付がスタートした。発表に先駆けては31日正午12:00に、らそんぶるの公式SNSに突如として謎のURLが投下されていた。リンク先に現れたのはカウントダウンを刻む「真っ赤なロッカー」の特設サイト。そして本日、恵比寿LIQUIDROOMで開催された＜2nd Mini Album Release Tour『心のピースを