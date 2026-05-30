東北6県と新潟県の小中高生を対象にした「ジュニアオープンゴルフ選手権」が30日、村山市で開かれ、69人の選手が熱戦を繰り広げています。大会は、小中高生たちのゴルフの競技力向上や競技を通じた相互交流につなげようと、山形新聞・山形放送のことしの8大事業の一つとして開催されました。9回目となる今大会には、県内だけでなく東北一円と新潟からも選手が出場。小学1年から高校3年までの69人が、世代ごとに男女合わせて8