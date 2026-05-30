きょう30日 (土) は東北北部から北海道は雲が広がり、雨や雷雨となる所もあるでしょう。ただ、その他の地域は広く晴れる見込みです。あす31日 (日) は沖縄や九州を中心に雲が広がり、所により雨が降りますが、その他の地域は広い範囲で晴れそうです。最高気温は全国的に平年より高く、30℃以上となる地点が続出するでしょう。暑さに慣れていない時期ですので、熱中症対策には気をつけましょう。来週は、台風6号が沖縄から太平洋沿