「激安」スクーターが蘇る!?「東京モーターショー」から名前とコンセプトを改めて、2023年より2年に一度のサイクルで一般向けイベントを開催している「Japan Mobility Show（ジャパンモビリティショー）」。このショーでは、毎回各メーカーから多様なコンセプトモデルが発表されます。中でも、2023年にスズキが公開した電動バイクのコンセプトモデル「e-choinori（イーチョイノリ）」は、展示された数多くのクルマやバイクの中で