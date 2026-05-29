子どもたちのキャリア教育に役立ててもらおうと、NTT東日本・山形支店は29日、情報通信に関する図鑑を県教育委員会に寄贈しました。県庁で行われた贈呈式ではNTT東日本山形支店の小沢一仁支店長から県教育委員会の須貝英彦教育長に通信会社図鑑が手渡されました。この図鑑は情報通信ネットワークが社会でどのように役立っているか、どんな仕事があるのかなどを図解で分かりやすく解説しています。今後、県内の公立小中学校30