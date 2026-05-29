日向坂46が、2年ぶり2回目となる大型イベント＜ひなたフェス2026＞のキービジュアルと、出演ゲストを発表した。今回公開されたキービジュアルでは、宮崎県を連想させるヤシの木や太陽などのモチーフを随所に散りばめ、楽しげで弾けるようなデザインに仕上がった＜ひなたフェス2026＞ロゴTシャツを身にまとったメンバーそれぞれの写真を合成。フェスならではの高揚感と、メンバー一人一人の個性が感じられるビジュアルに仕上がって