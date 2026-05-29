YOSHIKIが、8月にグランドハイアット東京で開催する＜『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY＞の全5公演が、先行チケット受付の段階で想定を大きく上回る応募が殺到し、一般発売を待たずして完売したことを明らかにした。本公演は、2014年より開催されてきたYOSHIKIディナーショーの記念すべき100回目となる特別公演。毎年プラチナチケットとして知られる本公演は、その内容から“世界一豪華