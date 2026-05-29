aespaが、2ndアルバム『LEMONADE』を本日リリースした。あわせて、リード曲「LEMONADE」のMVも公開された。本作には、リード曲「LEMONADE」や、先行配信曲「WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)」をはじめ、ダンス、ロック、ハイパーポップ、ミディアムテンポのR&B、ポップロックなど、多彩なジャンルの計10曲が収録されている。リード曲「LEMONADE」は、強烈なシンセベースのサウンドが中毒性溢れるエレクトロニッ